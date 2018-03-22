Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах

Анджелину Джоли засняли на прогулке с детьми. По мнению многочисленных поклонников, голливудская дива буквально тает на глазах.

Благодаря папарацци общественность может увериться в том, что вне камер их кумиры ведут самый обычный образ жизни. К примеру, на днях фотографы подловили Анджелину Джоли, которая прогуливалась по Лос-Анджелесу с дочками Захарой и Вивьен. И если девочки были одеты весьма легко (на Вивьен – кофточка с короткими рукавами, на Захаре – толстовка), то актриса облачилась в черное лаконичное пальто ниже колен. Голливудская дива дополнила образ замшевыми сапогами и большой сумкой через плечо.

Анджелину с детьми сопровождал охранник внушительной наружности. Папарацци сняли Джоли и девочек в тот момент, когда те лакомились мороженым. Несмотря на то что, по всей видимости, Анджелина не ограничивает себя в еде, многочисленные поклонники забили тревогу. В социальных сетях пользователи высказали утверждение, что Джоли буквально тает на глазах. И то обстоятельство, что артистка кутается в теплое пальто, является тревожным знаком.

Публикация от Angelina Jolie (@angiejoliepittfans) 20 Мар 2018 в 3:34 PDT

"Какие красавицы! Но Энджи опять похудела((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Джоли схуднула. Хотя куда уж больше", "боже, какая же она худая((", "сколько можно худеть? даже мороженое не помогает(", "Ешь-не ешь сладкое, а не в коня корм...", "Не идет Анджелине черный цвет. Она совсем худая с ним", "Толстей!!! Энджи толстей!!! Ты так краше станешь)", – прокомментировали фотографии поклонники.