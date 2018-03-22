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Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!

Алексей Панина с дочкой. Фото:instagram.com/annapanina3019
Дочь Алексея Панина Нюся обратилась ко всем, кто поливает грязью ее родителя. Девочка прокомментировала и причитания тех, кто советует ей жить с матерью.
прочитано 7108 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram маленькая дочь Алексея Панина Анна (актер называет ее Нюся) опубликовала видео. Девочка обратилась к тем подписчикам, которые негативно отзываются о ее отце. Анна попросила перестать оставлять злые комментарии на ее страничке и поливать грязью родителя. Девочка заявила, что ей "надоело" и она "сходит с ума".

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Также Нюся прокомментировала слухи, которые на протяжении нескольких дней муссируются в СМИ относительно многомиллионного долга отца, его побега за границу и того, что якобы у него отобрали водительские права. "Уважаемые любители новостей по телевизору ! У моего папы не отобрали ПРАВА на управления транспортным средством! Не верьте российским СМИ! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Нюся.

Отметим, что комментарии у публикации оказались неоднозначными. Одни фолловеры поддержали девочку, а другие облили ее отца помоями. Нашлись и те, кто пожалел Нюсю, что она живет с отцом, а не с матерью. На это девочка жестко ответила: "А мне жаль что у моей мамы мозги вышибло !"

Скрин: instagram.com/annapanina3019

Напомним, Алексей Панин и его бывшая жена Юлия Юдинцева на протяжении многих лет делили дочь Анну. В 2009 году было решено судом, что девочка останется с матерью. Однако вопреки этому решению Нюся живет с отцом.

В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, что его ребенок будет жить с ним. Позже это решение поддержал суд Владимирской области. Сама Аня на одной из пресс-конференций заявила, что рада жить с отцом и считает его другом.

Автор: Наталья Аряева22 марта 2018, 16:31
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