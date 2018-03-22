У Натальи Фриске родились малыши

Эксклюзив Интервью Интимная проблема мешает жить Жасмин Стало известно о еще одной болезни Табакова Дом-2

Выбор читателей

Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Борис Корчевников ужаснул болезненным видом
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
партнеры
Четверг 22 марта
Лента новостей
21:53
Как в аду: Крит накрыла африканская пыль (видео)
21:50
Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок
21:41
У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13 этажа в шахту лифта
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
21:00
"Би-Би-Си" остается в Думе
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
20:02
Уход журналистов из Думы назвали ошибкой
19:52
Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию
19:33
"Умирающий" президент Порошенко тащит за собой Савченко
19:16
В России хотят отметить бесплатную медицину
19:04
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
18:03
Меланья Трамп устала быть первой леди
17:50
Как победить болезни с помощью диеты
17:48
Прогноз неблагоприятный: Савченко светит десяточка
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:24
Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
17:15
Россию захлестнет эпидемия бородавок
16:49
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
16:46
Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье
16:26
Бойкот Думы и молодость Венедиктова
16:23
На салатовой ветке метро появятся две новые станции
16:05
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
16:03
Футбольным фанатам разрешили мыться на вокзалах
15:55
Синоптики назвали дату начала весны в Москве
15:52
Группа Вагнера вновь помогла сирийским войскам
15:46
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
15:46
"Убирать физически": опубликован план Савченко по ликвидации лидеров Украины
15:27
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
15:19
Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
15:04
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках
15:00
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
14:56
Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД
14:47
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
14:34
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
14:30
Елизавета II назвала невестку порочной женщиной
14:27
Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
14:18
На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца
14:07
Володин: Госдума открыта к работе с журналистами
13:59
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
13:55
Скандал с отравлением детей в Волоколамске дошел до президента
13:55
Под Петербургом грузовик протаранил автобус с пассажирами
13:45
При взрыве в Чехии погибли шесть человек
13:39
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
13:23
Диетолог объяснил смертельный вред свежевыжатых соков
13:23
Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд
13:16
В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины
13:10
Где купить лучшие товары по доступным ценам
12:59
Крупный пожар в ирландском отеле сняли на видео
12:57
Беременная Лобода: Нервы сдают
12:57
"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид
12:51
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
12:45
Опубликован список самых надежных банков в России
12:42
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
12:41
Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель
12:29
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
12:16
Летучую унизили перед ставшей матерью 55-летней Дапкунайте
12:15
Россиян травят поддельными сырами
12:11
Пилот завел остановившийся двигатель в нескольких метрах от земли (видео)
11:57
Спасение кошки после двух дней в ловушке попало на видео
11:51
Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова
11:48
Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах
11:26
"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия
11:21
Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки
11:08
53-летняя Азиза побежала к врачу с интимной проблемой
11:03
Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире
10:57
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
10:53
Бандиты в масках ограбили аптеку под Москвой
10:47
"Бомбившие" Россию подлодки США пострадали от секретного оружия Путина
10:34
Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
10:06
Иностранные туристы штурмуют Россию
10:06
Появилась неожиданная версия отравления Скрипаля
09:50
Народ в ужасе от странного ритуала с ребенком Рапунцель из "Дома-2"
09:46
На Ямале двух детей завалило снегом с крыши
09:38
НАТО бросило косточку верному Порошенко
09:25
Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину
09:08
У преследуемого правосудием Панина больше нет сил
09:06
Видео с "угрожающей" Воробьеву девочкой из Волоколамска стало хитом
09:03
Фруктовые соки признали смертельно опасными
08:45
При пожаре на юге Москвы погиб человек
08:37
Для россиян хотят увеличить основной налог
08:34
Лондон решился на новую подлость в войне с Москвой
08:32
Молодой муж – Лолите Милявской: Мне так тебя все время жалко
08:27
Под Тверью пассажирский поезд сошел с рельсов
08:08
Трамп объяснил скандальное поздравление Путина
08:00
Опровержение
08:00
Опровержение
23:16
Союз журналистов Москвы осудил решение РБК
22:50
В Госдуме заявили о попытке давления на депутатов
22:10
Витас открыл стрельбу и спрятался от полиции
21:59
Назло России: Украина поставила на себе крест
21:52
Лазарева сообщила о смерти в семье
21:50
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
21:42
В Британии совершен теракт против россиян
21:39
Волочковой досталось за вульгарный вид 12-летней дочери
21:17
"Спасите меня": измученный Краско молит о помощи
20:58
В Москве частично обрушилось здание
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес

У Натальи Фриске родились малыши

Наталья Фриске. Фото:instagram.com/friske_natalia
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поделилась с поклонниками радостной новостью. В семье экс-солистки "Блестящих" пополнение.
прочитано 15502 раза

Любимая собака Наташи джек-рассел-терьер Джесс принесла потомство. Фриске показала новоиспеченную маму и ее пятерых щенков в Instagram.

ПО ТЕМЕ

Лицо сестры Фриске меняется на глазах

Это не первый помет собаки. Джесс имеет хорошую родословную и раньше Наталья с легкостью пристраивала малышей своей любимицы. Однако осенью 2016-го Фриске дала зарок: "Все, больше никаких родов!"

Скрин: instagram.com/friske_natalia

Дело в том, что тогда Джесс потеряла одного щенка. Роды были очень сложными и малыш не выжил. Наталья приняла это очень близко к сердцу. "Было четыре щенка, третьего малыша удалось спасти, но последнюю девочку не получилось...((( так что, осталось только три щеночка... ", – писала Наталья в Instagram после трагедии. По ее словам, из-за смерти одного питомца "ревели все". "Больше никаких родов, я такого точно больше не перенесу..((", – добавила Фриске.

Скрин: instagram.com/friske_natalia

Но время лечит, поэтому Джесс снова нашли жениха. В этот раз все прошло успешно. Сейчас щенки дни напролет спят и едят. Но уже месяца через два-три Наташа начнет подыскивать им новых хозяев.

Автор: Алёна Нестерова22 марта 2018, 20:07

комментарии

Политика

Зачем Трамп лебезит перед Путиным
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона

Шоу-бизнес

Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
У Натальи Фриске родились малыши
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!

Проишествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами

Примадонна призналась, что ей уже трудно дышать и ходить
Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

Узнав о страшном диагнозе, певица испугалась за сына
Шоу-бизнес

Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

Врач рассказал, от чего всю жизнь мучился артист
Происшествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор

Новые подробности громкого дела

Гороскоп

Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках

Регионы

Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru