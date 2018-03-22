У Натальи Фриске родились малыши

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поделилась с поклонниками радостной новостью. В семье экс-солистки "Блестящих" пополнение.



Любимая собака Наташи джек-рассел-терьер Джесс принесла потомство. Фриске показала новоиспеченную маму и ее пятерых щенков в Instagram.

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Это не первый помет собаки. Джесс имеет хорошую родословную и раньше Наталья с легкостью пристраивала малышей своей любимицы. Однако осенью 2016-го Фриске дала зарок: "Все, больше никаких родов!"

Дело в том, что тогда Джесс потеряла одного щенка. Роды были очень сложными и малыш не выжил. Наталья приняла это очень близко к сердцу. "Было четыре щенка, третьего малыша удалось спасти, но последнюю девочку не получилось...((( так что, осталось только три щеночка... ", – писала Наталья в Instagram после трагедии. По ее словам, из-за смерти одного питомца "ревели все". "Больше никаких родов, я такого точно больше не перенесу..((", – добавила Фриске.

Но время лечит, поэтому Джесс снова нашли жениха. В этот раз все прошло успешно. Сейчас щенки дни напролет спят и едят. Но уже месяца через два-три Наташа начнет подыскивать им новых хозяев.