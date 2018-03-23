После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
У Дарьи Егоровой и Василия Степанова был студенческий роман, который перерос в гражданский брак. Однако пара так и не оформила отношения.
"В 2009 году вышел фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров", на Василия обрушилась слава. Именно эта популярность и стала катализатором обострения его психического недуга. В прошлом году он оказался в психбольнице, и его родные в разных телешоу обливали меня грязью, получая за это хорошие гонорары. Его мама, вместо того чтобы лечить сына у психиатров, пытается изгнать из него бесов. Василий тоже не понимает, что он болен и ему необходимо постоянное наблюдение медиков", – рассказала Егорова.
Недавно на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Степанов обратился к поклонникам за помощью в сборе средств на съемки последней части фильма "Кто следующий? Мечтатели!". Там он удостоился лишь эпизодической роли.
По словам Дарьи, экс-возлюбленный никак не оставит ее в покое. "До сих пор звонит мне в невменяемом состоянии и просит помочь ему. Я, как всегда, мчусь к нему на помощь, но все оказывается пустым фарсом. Эта история нанесла мне столько ран... Степанов – мое прошлое, с которым надо достойно прощаться", – цитирует Егорову "Собеседник".
Напомним, в апреле 2017 года Василий Степанов выпал из окна и был доставлен в больницу. Врачи диагностировали перелом таза, правого плеча и обеих пяточных костей. По словам очевидцев, артиста никто не толкал – он упал сам.
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