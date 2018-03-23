Бывший участник нанес болезненный удар "Уральским пельменям"

Закончился очередной этап противостояния между артистами юмористического телешоу "Уральские пельмени" и их экс-руководителем Сергеем Нетиевским. Бывший директор отсудил у проекта права на архивные съемки представлений.

Компания Сергея Нетиевского "Фест хенд медиа" обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Уральские пельмени продакшн" о признании недействительным лицензионного договора на показ номеров в исполнении артистов за период с 2012 года по 2015-й. По нему были переданы права на старые выпуски юмористического шоу, которые затем перепродали каналу СТС.

В суде первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, одобрил жалобу. "Таким образом, иск с требованием признать договор между "Идея Фикс Медиа" (дочернее предприятие "Фест хенд медиа". – Прим. ред.) и "Уральские пельмени продакшн" признан недействительным", – указано в постановлении.

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) 3 Авг 2017 в 10:19 PDT

Конфликт между "пельменями" и экс-директором команды разразился в 2015 году. Коллеги и товарищи обвинили Сергея Нетиевского в валютных махинациях. Якобы он недоплачивал актерам гонорары, присваивая деньги.

По словам участников проекта, бывший лидер подал судебный иск, согласно которому юмористы не смогут использовать товарный знак "Уральские пельмени", однако до сих пор вопрос не был решен. Единственное, о чем с уверенностью может говорить коллектив, так это о том, что навсегда потерял в лице Сергея друга и соратника.