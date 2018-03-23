Катя Лель рассказала об избиениях

Певица стала гостьей церемонии Brand Awards. А после выступления пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.

Катя, Вы давно не выступали в Москве с сольными концертами. Кажется, Вас стали забывать и чуть ли не в отряд сбитых летчиков записали...

Я не пела всего два года, а людям кажется, что долго. Но в этом году исправлюсь – осенью представлю большое шоу в "Крокусе".

Его постановка выльется в копеечку. Или Вы девушка небедная?

Каждый человек, независимо от дохода, нуждается в деньгах. Я всегда рассчитывала только на свои силы и средства. Другое дело – востребован человек или нет, дают ли ему заниматься любимым делом.

Вам дают?

Меня много лет запрещали, уничтожали, били, не давали работать, не позволяли заниматься любимой профессией. В таком положении я находилась 14 лет жизни – тех лет, когда я могла сделать многое. Верю, что справедливость восторжествует, и я вернусь на то место на эстраде, где и была, где и должна быть. Знаете, я всех, кто меня не пускал и задвигал, простила, поскольку уверена: миссию, ради которой я пришла в этот мир, непременно исполню.

Сколько концертов в месяц Вы даете?

Несколько выступлений в месяц у меня есть стабильно. За последние дней 20 я выходила на сцену шесть раз, хотя было время, когда в день давала по пять концертов. Но тогда были другие времена – и я была более востребована, и экономическая ситуация в стране была лучше.

Я люблю все свои песни. Другое дело – когда ты задаешь определенную планку, все ждут чего-то подобного. Но не каждая композиция так же выстреливает, увы.