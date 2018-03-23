Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей

Любовница настояла на том, что ему надо лечиться. Впрочем, за помощью к специалистам следовало обратиться раньше.

Николай Должанский – один из самых неординарных участников скандального проекта "Дом-2". Он славился эксцентричным поведением и исполнением рэп-композиций. Все помнят, как Коля, будучи в подпитии, публично обнажался в студии и тряс перед камерой своим большим достоинством. А на свидания всегда являлся с бутылочкой, чтобы дойти до нужной кондиции.

Покинув программу, от пагубной привычки Должанский не избавился. Говорят, его и теперь часто видят на вечеринках с большим количеством горячительного. Катя Богданова не захотела с этим мириться и направила любовника в одну из престижных наркологических клиник Москвы.

"Коля действительно проходил курс лечения, – цитирует девушку журнал "Дом-2". – На этом настояла именно я. Спорила с бойфрендом несколько недель. Понимаю: в последнее время он выпивал слишком много и часто не мог себя контролировать. Если сейчас не уделить внимание его здоровью, боюсь, случится беда. Я вижу в Николае будущего мужа и отца своих детей, поэтому хочу, чтобы он избавился от вредной привычки, жил долго и счастливо. Я во всем поддерживаю любимого. Уверена, у него получится побороть зависимость".

Богданова надеется, что с трезвым избранником отношения станут лучше. Впрочем, за помощью к специалистам следовало обратиться раньше. Останется ли в Должанском страсть к эпатажу при здоровом образе жизни – большой вопрос...