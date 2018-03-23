Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики

Аднана Коча повязали с братьями. Ему может грозить до 17 лет тюрьмы.

Турецкий сериал "Великолепный век" полюбился зрительницам нашей страны настолько, что создатели сняли продолжение, а потом показали сагу еще несколько раз. А исполнитель роли Бэхрам-паши Аднан Коч стал в России настоящим секс-символом. И потом появился в еще одной нашумевшей российско-турецко-украинской мелодраме "Восток-Запад", где сыграл главную роль – успешного врача-репродуктолога Кемаля, который в Стамбуле знакомится с русской женщиной Татьяной

Но похоже, блистательная карьера 36-летнего красавца закончилась. Как сообщают турецкие СМИ, артист вместе со своими братьями был арестован в одном из кафе в районе Ичеренкей/Аташехир в турецкой столице. Отдел по борьбе с наркотиками Стамбула во время спецоперации арестовал в общей сложности шесть человек, у которых были найдены пять пакетиков с кокаином, а также синтетические наркотики.

Все задержанные были доставлены в один судов для предъявления обвинений в распространении запрещенных веществ. Но уже известно, что один из них – Синан Бозбурун – являлся весьма популярным у знаменитостей наркоторговцем. Он продавал наркотики многим деятелям культуры, в том числе другому участнику "Великолепного века" Серхану Онату. Задержанным грозит лишение свободы сроком до 17 лет за употребление наркотиков или высшая мера за их распространение в случае, если вина будет доказана.