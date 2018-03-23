Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской

В "Аэрофлоте" назвали причину, по которой пассажирам рейса из Омска в Москву пришлось сидеть в салоне перед вылетом дольше положенного. Представители перевозчика сообщили, что задержка произошла из-за неподобающего поведения певицы Любови Успенской, которая не пожелала помещать свою собаку в переноску, как того требуют полетные правила.



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