Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери

Анна Хилькевич обратилась к общественности. Актриса сообщила, что она и дочь серьезно заболели, и попросила пожелать им скорейшего выздоровления.

На своей официальной страничке в Instagram Анна Хилькевич поделилась с поклонниками наболевшим (во всех смыслах). Популярная актриса опубликовала собственное фото и сообщила, что тяжело заболела. Впрочем, не она одна.

"Значит так, ребят. В связи с тем, что нас с дочкой захватил жесточайший вирус( таааааак отвратительно плохо мне, а Яше и подавно, не было еще никогда), лайф публикаций, сторис размещать не буду, дабы не пугать вас, а соответственно не рушить мою психику вероятными комментариями (видели бы вы сейчас меня-"👽👻💩")... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась Хилькевич.

К счастью, артистке есть на кого опереться в сложной ситуации. "Всю работу получилось перенести, мама помогает, муж зарабатывает😂👌🏻", – сообщила Анна. В заключение актриса попросила у поклонников добрых пожеланий. "пожалуйста, пожелайте нам с Ри скорейшего выздоровления... ваша сила и поддержка чувствуется даже через экран телефона", – написала она.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 10 Мар 2018 в 9:21 PST

Отметим, что фанаты живо отреагировали на пост Хилькевич. "Выздоравливайте", "Выздоравливайте скорее с малышкой!!!! 🌸❤️💓👌🏼🌷 всегда так тяжело, когда детки болеют", "Желаю вам с малышкой скорейшего выздоровления", "Очень жаль что вы заболели. Желаю вам побыстрее выздороветь и радовать нас дальше своими фотографиями и сториз", – прокомментировали сообщение Анны подписчики.