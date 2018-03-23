За что в МХТ ненавидят Марину Зудину

Вдову худрука называют "мхатовская Салтычиха". И рассказывают про нее чудовищные вещи.

В Художественном театре при жизни Олега Табакова его жена была королевой, которую все боялись. "Она имела колоссальное влияние, – уверяет актер Владимир Стержаков. – Ее прозвали "мхатовской Салтычихой". Она вмешивалась в распределение ролей, могла "строить" за кулисами актеров, выговаривая им: "Почему вы не смотрите постановки Олега Павловича в "Табакерке"? Он крайне этим недоволен! В театре стали процветать стукачество, подхалимаж – то, что Олег Ефремов (предыдущий худрук. – Прим. ред.) ненавидел".

Одна из сотрудниц театра на условиях анонимности рассказала в интервью EG.ru о порядках и нравах, которые якобы царили в МХТ во время правления Табакова и Зудиной. "Режиссеры приглашались в театр – сплошь из гей-лобби, – заверила собеседница. – И если они не предлагали роль приме Зудиной, спектакля не было! Актеры боялись ее как огня. Упаси боже ее не заметить и не поклониться – съест и не подавится".

"Все меха и ткани, поступающие в костюмерные мастерские, первыми осматривала Зудина. Одевали ее там же – от белья до шуб. Закройщики волосы на себе рвали после ее визитов: все самое интересное загребала в личный гардероб, – продолжает поражать работница театра. – Домработницы у нее нет – все выполняет обслуга из театра. – Пластические операции она делала в Екатеринбурге у знакомых Табакова. Тоже на халяву".

Хочется верить, что все эти байки – лишь досужие домыслы завистников. Хотя как теперь сложится судьба Зудиной, большой вопрос. Вряд ли при новом художественном руководителе, которого вот-вот представят коллективу, у нее останутся прежние влияние и безграничная власть...