Взрослый внук Ротару произвел фурор

Анатолию Евдокименко, внуку знаменитой певицы Софии Ротару, 23 марта исполнилось 24 года. В честь дня его рождения звезда эстрады опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото парня и трогательно поздравила его.

Ротару души не чает в своих внуках Софии и Анатолии. Девушка успешно строит карьеру модели, а молодой человек, окончив британский Lancing College, отправился учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина.

"Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!" – пожелала артистка родственнику. Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, пожелав парню счастья и успехов. Многие подметили, что с годами молодой человек становится все больше похож на свою звездную бабушку, передает Teleprogramma.pro.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 23 Мар 2018 в 1:04 PDT

Фолловеры засыпали Анатолия комплиментами, констатировав, что юноша – настоящий красавец. "Поздравляем!!! Какие красивые черты лица у вашего внука!!!", "С днем рождения внука! Как можно больше пусть радует Вас и родных Анатолий, и успеха ему в делах!", "Красавец! Как время летит! С днем рождения!", "Чудесного счастья, богатырского здоровья, во всем благополучия, творческих успехов и исполнения всего самого заветного", – желали пользователи соцсети.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 6 Авг 2017 в 4:14 PDT

Не осталась в стороне и сестра именинника София. Она также посвятила брату преисполненный нежности пост в соцсетях. "С днем рождения! Ты моя любовь, мой вечный двигатель. Рада, что именно ты мой брат", – обратилась девушка к Анатолию.