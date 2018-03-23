Звезда "Глухаря" бросила беременную любовницу

В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" 30-летняя москвичка Татьяна Морозова объявила, что ждет ребенка от актера Олега Протасова. Однако артист отказался от малыша и заявил, что женщина нагло врет.



Татьяна и Олег познакомились в Доме кино, по крайней мере, так утверждает девушка. Потом артист пригласил ее в караоке-клуб.

"Я сразу поняла, что влюбилась, поняла, что это мой мужчина. Мы понравились друг другу. В тот же вечер он пригласил меня с подругой в караоке-клуб", – рассказала Татьяна.

Как только Протасов запел, Морозова поняла, что влюбилась. "Я заказала себе песню – "Угонщицу" Аллегровой. Наши глаза совпали, он улыбнулся. Искра, потом первый танец. Пели "Рюмку водки на столе". Все было замечательно, бабочки в животе, глаза в глаза", – вспоминает девушка.

Вечер пара продолжила в гостинице, а несколько недель спустя Татьяна обнаружила, что ждет ребенка. В качестве доказательства она предоставила результаты УЗИ-скрининга. "Олег же признал своих шестерых детей. Почему он не может признать седьмого?" – посетовала она.

По словам Морозовой, ей не нужны деньги Протасова и она не намерена рушить его семью. Однако если супруга расстанется с Олегом, Татьяна готова занять ее место. Примечательно, что будущий малыш станет третьим для девушки.

Олег Протасов тоже появился в студии "Прямого эфира". Артист рассказал свою версию произошедшего. По словам звезды "Глухаря", он действительно познакомился с Татьяной в баре, но не вступал в интимную связь с ней. Более того, Олег утверждает, что физиологически не может иметь детей. "У меня не было времени взять выписку из истории болезни. Я больше не могу иметь детей с 2014 года", – заявил он.

Отметим, что 50-летний Олег Протасов был пять раз официально женат, а также имел три гражданских брака. На его счету множество ролей. В сериале "Зона" он дебютировал в качестве главного героя – злого милиционера, майора Шверника. В "Глухаре" Протасов сыграл Андрея Чигарева.