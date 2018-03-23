Вульгарная мать опозорила скромницу Костенко

Мать Анастасии Костенко, модели и супруги знаменитого российского футболиста Дмитрия Тарасова, шокировала многочисленную армию поклонников дочери. Женщина выложила в Instagram-аккаунт снимок, на котором предстала в весьма неприглядном виде.

В Сети разразилась настоящая буря из-за вульгарного фото, на котором довольная женщина позирует с бутылкой пива. На другом снимке запечатлен момент, когда мать Анастасии демонстрирует свою растяжку, расположившись на заборе в развратной позе.

Фолловеры модели были шокированы – женщина, по их мнению, лишь позорит свое чадо. Подписчики Костенко отметили, что поведение ее матери смехотворно, но родителей не выбирают.

Отметим, Анастасия много времени проводит одна, ведь ее муж-футболист не только тренируется с командой, но и любит встретиться с друзьями. Однако девушка пытается всех убедить, что не видит в этом ничего плохого и ее цель – "жить во имя интересов выбранного человека", сообщает Paparazzi.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 9 Окт 2016 в 11:00 PDT

Как писали Dni.Ru, 29 января этого года состоялось венчание Дмитрия Тарасова, бывшего мужа певицы и телеведущей Ольги Бузовой, и Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Футболист и модель пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева. Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Говорят, Костенко и Тарасов так скоропалительно поженились именно из-за беременности девушки.