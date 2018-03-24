Садальский рассказал о тяжелой утрате

Знаменитого актера Станислава Садальского подкосил неожиданный уход из жизни кинорежиссера Александра Павловского. Артист оставил трогательное сообщение о коллеге в Сети.

Рассказ о Павловском появился на странице Садальского в социальной сети Instagram. Он опубликовал фотографию со съемок картины о карьере известного режиссера.

"Его не стало неделю назад – инфаркт миокарда, внезапный уход. Грустно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – начал артист. По словам Садальского, Павловский постоянно звал его сниматься, но тот никак не соглашался.

"Я из-за давней обиды на него встал в позу оскорбленного и лет сорок ему отказывал.Из за того что не утвердил меня в свою работу АРХИМЕДЫ..., позже сказал, так киевское начальство приказало....хотя пробы мои были лучше всех", – пояснил актер. Он добавил, что теперь жалеет о своем поведении.



Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 23 Мар 2018 в 2:57 PDT

Многие пользователи поддержали Садальского. "Уходит поколение... Жаль...." – сокрушается один из комментаторов. "Видно, Вы очень переживаете. Былого не вернуть", – подметил другой. "Куда Все уходят, куда", – вопрошает третий.

Напомним, что известный режиссер Александр Павловский скончался 16 марта 2018 года. Причиной смерти деятеля кино называют инфаркт.