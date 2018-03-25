Грудь 66-летней жены онкобольного Николаева выпрыгивала из блузки

Эксклюзив Интервью Звезду "Дома-2" упекли в клинику для алкашей Подлый Малахов мстит Борисову из зависти Дом-2

Выбор читателей

Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Борис Корчевников ужаснул болезненным видом
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
партнеры
Воскресенье 25 марта
Лента новостей
14:58
Госдума начала работу по реализации послания президента
14:02
В Подмосковье ревнивец жестоко расправился с подругой
13:39
Смертельный пожар на детском аттракционе в Кемерово попал на видео
13:04
Житель Подмосковья расстрелял собак на глазах у прохожих
12:35
Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
12:15
Жуткие фото красотки из "Секса в большом городе"
12:04
Удар мячом в грудь убил известного футболиста (видео)
11:54
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
11:24
В Подмосковье возбудили дело после смерти младенца
11:20
У Кости Цзю случился инфаркт
10:18
"Позорник": безусый Грудинин рассмешил народ
10:00
Мафия глухонемых захватила Москву
17:55
Желтая ветка метро устремилась за МКАД
17:54
Под Звенигородом произошло жуткое ДТП
17:41
В Москве мужчине у ресторана проломили череп
16:57
Депутат Сибагатуллин ответил на критику в свой адрес
16:40
Дважды рухнувший на лед Коляда упустил победу
16:26
Журналистку "Коммерсанта" затравили за позицию по Госдуме
16:21
Футболисты сборной России оторвались в баре после позорного поражения
15:54
В Киеве прорвало дамбу: больше тысячи погибших
15:12
В жилом доме в Москве прогремел взрыв
15:00
Васильева спасла умирающего Добронравова
14:25
Садальский рассказал о тяжелой утрате
14:03
Под Москвой случилась массовая авария
13:51
Экстрасенс из "Дома-2" лишился зрения
13:21
Бузова после жесткого отказа стала поломойкой
12:55
Грудинин сбрил усы
12:41
В досадном падении Загитовой обвинили Медведеву
12:13
Табаков три года держал на крючке Джигарханяна
11:45
Гузеева поблагодарила Киркорова за жаркий стриптиз
11:23
Изменщика Питта подло подставили в скандале с Энистон
11:00
В Подмосковье произошел крупный пожар
10:47
Максакова сделала шокирующее признание в годовщину убийства мужа
10:27
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
10:12
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой на ЧМ
10:00
Страшные тайны: Леонид Кучма
22:00
Пугачева встревожила сообщением о своей болезни
21:53
Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот
21:45
Трехлетний малыш сломал палец стоматологу
21:25
Ахеджакова запретила России прикасаться к Савченко
21:23
Изоляция или война: чем закончится для России скандал со Скрипалем
21:16
Бразильцы разгромили сборную России
21:03
Джоли сходит с ума от ревности из-за ночных встреч Питта и Энистон
20:58
42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности
20:50
"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина
20:23
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
20:18
Мямливший судья устроил балаган из ареста Савченко
20:05
Умершему Табакову быстро нашли замену
19:30
Вульгарная мать опозорила скромницу Костенко
19:18
Звезда "Глухаря" бросила беременную любовницу
19:05
Найден простой способ уберечься от рака
18:58
ЕС заставит Порошенко броситься в ноги Путину
18:55
Макрон и Меркель угрожают Путину из-за предателя Скрипаля
18:50
Панин: Я больше алкоголик, чем наркоман
18:07
Трамп приготовился к войне с Россией
18:02
Куда пропал Андрей Губин
17:33
Как быстро уснуть
17:26
Взрослый внук Ротару произвел фурор
17:14
Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима
16:55
Совет на выходные
16:54
Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом
16:34
Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
16:23
Медики разрешили мочить манту
16:19
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
16:10
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
16:05
Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась
16:01
В поселке Северный появится новая дорога
15:59
Харассмент как политическое оружие
15:57
Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы
15:57
"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ
15:52
В Москве скорая помощь влетела в толпу пешеходов на зебре (видео)
15:51
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
15:42
Налетчик с банкой кислоты ограбил офис микрозаймов
15:40
Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо
15:37
Известную певицу жестко наказали за песню про президента
15:27
Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России
15:23
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
15:22
"Аэрофлот" переходит на летнее расписание
15:18
Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
15:03
Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров
14:53
Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого
14:49
iPhone X оказался быстрее нового Samsung
14:42
Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама
14:34
Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской
14:30
При захвате заложников во Франции есть жертвы
14:18
Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
14:09
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
14:06
Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики
13:57
Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:46
Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей
13:43
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
13:24
"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:11
Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
13:11
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
13:09
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:50
Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
Цымбалюк-Романовская заговорила о ребенке от Джигарханяна
Табаков три года держал на крючке Джигарханяна
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
Шоу-бизнес

Грудь 66-летней жены онкобольного Николаева выпрыгивала из блузки

Юрий Николаев и Элеонора Николаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Известный телеведущий Юрий Николаев и его жена Элеонора стали гостями передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Пышная грудь супруги онкобольного артиста восхитила Сеть.
прочитано 11177 раз

Участники популярной программы вспоминали проект "Утренняя звезда", ведущим которого был Николаев. Многие телезрители обратили внимание на несколько вызывающий вид его 66-летней жены.

ПО ТЕМЕ

Онкобольной Николаев плакал от радости

Ведущий Юрий Николаев рассказал о разводе

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Элеонора выбрала достаточно узкую блузку для эфира. Пышная грудь супруги ведущего буквально выпрыгивала наружу. Образ жены Николаева вызвал восхищение у многих мужчин и зависть у некоторых обладательниц не таких ярких внешних данных.

"Видали грудь жены Николаева? Она просто рвалась наружу! Наверняка Меньшова обзавидовалась", – пишет один из пользователей на личной странице Галкина в Instagram. Ведущий эту реплику никак не прокомментировал.

Элеонора Николаева. Кадр youtube.com

Напомним, что передача "Утренняя звезда" Юрия Николаева стала стартом карьеры многих популярных исполнителей. В рамках конкурса, который придумал журналист, дебютировали на сцене Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Началова и многие другие артисты.

Николаев признался, что программа появилась во многом благодаря его жене. Супругу он называет ангелом-хранителем.

Единственное, о чем сожалеет журналист – отсутствие потомства. "Но увы, у нас нет детей. Трагедия. Боль", – заявил он во время записи передачи.

25 марта 2018, 10:42

комментарии

Политика

Страшные тайны: Леонид Кучма
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Садальский влез в скандал с разделом наследства Табакова
Постаревшую Королеву довели до нервного срыва
Звезда "Дома-2" впала в депрессию после резкого разрыва
Лолита объявила о тяжелой зависимости

Проишествия

Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Lifestyle

Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
Умершему Табакову быстро нашли замену
Шоу-бизнес

За что в МХТ ненавидят Марину Зудину

Вдову худрука называют "мхатовская Салтычиха"
Шоу-бизнес

Табаков три года держал на крючке Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская о недвижимости бывшего мужа
Политика

"Позорник": безусый Грудинин рассмешил народ

Кандидат в президенты превратил бритье в шоу
Шоу-бизнес

Грудь 66-летней жены онкобольного Николаева выпрыгивала из блузки

Звезды стали гостями передачи "Сегодня вечером"

Гороскоп

Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ
У Кости Цзю случился инфаркт
Дважды рухнувший на лед Коляда упустил победу
Футболисты сборной России оторвались в баре после позорного поражения

Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru