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Пугачева поймала с поличным ушлого Киркорова

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Королева российской эстрады Алла Пугачева посвятила новую публикацию в Instagram коллеге Филиппу Киркорову. Похоже, популярный исполнитель умыкнул балахон Примадонны.

Продолжение: "Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
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Пугачева опубликовала снимок с одного из выступлений Киркорова. Он вышел на сцену в необычном образе: на нем был розово-фиолетовый балахон.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Судя по всему, этот наряд на самом деле принадлежит певице. "Филя!Отдай мой балахон!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – подписала снимок Пугачева.

Пользователей Сети очень насмешило то, как ловко исполнительница поймала предполагаемого воришку. "Эксклюзив стырили!" – возмущается комментатор. "Да, верно. Я тоже сразу заметил. Вы были на своем сольном концерте в таком стиле балахоне. ) Но, красота", – поддержал певицу другой.

"Верните , сударь, в зад вещичку! Сам придумал бы фишки, а то только копировать горазд!" – набросился на Киркорова один из пользователей. "Точно точно Алла Борисовна. Он все с Вас сдирает и повторяет . Прям вот некрасиво", – отметил второй.

Пока король российской эстрады никак не отреагировал на заявление Пугачевой. Судя по всему, ему придется вернуть наряд. В противном случае звезда, похоже, имеет полное право подать в суд.

Автор: Евгений Мышко25 марта 2018, 15:54

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