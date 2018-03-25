"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына

Актриса и певица Эвелина Бледанс уехала в Израиль. Там она сделала фотографию с сыном, которая буквально шокировала пользователей Сети.

Снимок Бледанс опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram. "C сыночком Колей. Еле уговорила на одно фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написала она.

Комментаторы заметили, что старший сын артистки очень изменился. Первое, на что многие обратили внимание – необычный цвет волос.

"Ой, позеленел мальчик", – пишет один из пользователей. "Какой зелененький! Моя в фиолетовый красится благо что только отдельные локоны, а то маме скоро седину закрашивать придется", – делится опытом другой.



Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 24 Мар 2018 в 7:10 PDT

Некоторые увидели и позитивные изменения во внешности. Например, молодой человек сбросил лишний вес и избавился от бороды. "Ого) похудел парень, молодец", – хвалит комментатор сына Бледанс.

В целом, шокирующая фотография, судя по всему, понравилась пользователям. "Критикует тот кто думает что этот мододой человек несерьезен, но Он прошол уже армию и самодостаточен , и совсем неважно нравиться или нет кому-то как он себя чувствует в этом мире и в каком стиле, Красивый мододой человек и очень хорошее фото!" – заключил один из поклонников творчества артистки.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 6 Фев 2018 в 5:49 PST

Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году когда, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.