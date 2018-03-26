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Богатая пенсионерка – невеста Солнцева оказалась актрисой

Гоген Солнцев с невестой. Кадр ntv.ru
Журналисты выяснили сенсационные данные о престарелой возлюбленной звезды реалити-шоу "Дом-2" Гогене Солнцеве. По их информации, избранница главного фрика телепроекта вовсе не бизнесвумен, а актриса массовки.
прочитано 5259 раз

Журналисты передачи "Ты не поверишь!" посетили шикарный особняк, якобы принадлежащий 62-летней невесте Гогена Солнцева Екатерине, в котором те проживают вместе уже год. Двухэтажный особняк находится в десяти километрах от Москвы. В доме площадью 280 квадратных метров – картины из рыбьей кожи, облицованный мрамором камин, собственный птичник с фазанами и перепелками. "Картины стоят очень дорого. В пять тысяч евро обошлись мне две картины", – важно сообщила невеста Солнцева.

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Однако внимательные репортеры приметили на полках в ванной комнате косметику и прочие предметы гигиены, которые, по их мнению, стоят весьма дешево. Сомнений добавило и отсутствие дорогой бытовой техники. А в гардеробе влюбленных – подозрительное обилие концертных костюмов и наряды, будто взятые напрокат. На каминной полочке стоит лишь одна совместная фотография Гогена Солнцева и его возлюбленной. Работники НТВ сделали вывод, что особняк выглядит нежилым, будто его готовят к продаже или сдаче в аренду.

Пронырливые работники СМИ нашли избранницу Гогена Солнцева в базе актрис. Якобы ее можно нанять за 500 рублей за смену. Режиссер театра, где будто бы подрабатывает старушка, подтвердил: женщина, находящаяся рядом со звездой "Дома-2", их актриса. Также он рассказал, что пять-шесть лет назад артистка начинала с работы в массовке.

На сайте судебных приставов журналисты выяснили, что у Гогена Солнцева внушительные долги. Речь идет о 100 тысяч рублей. Собственно, поэтому мать главного фрика телестройки уверена, что с престарелой Екатериной ее Гоген связался исключительно ради денег. "Если мое мнение считать, то я думаю, что из-за денег. Вы знаете, ради пиара. Это мое мнение", – заявила репортерам родительница Солнцева.

Отметим, что с матерью Гоген не общается с тех пор, как она потребовала с него алименты за проживание. В передаче заявили, что она якобы живет впроголодь, у нее больное сердце. Женщина не сдержала слез. "Обидно мне. Мне просто обидно именно за него. Не столько за себя, сколько за него. Я считаю, что это ненормальный сдвиг по фазе", – заключила мать Солнцева.

Автор: Наталья Аряева26 марта 2018, 10:53

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