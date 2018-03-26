Бородина откровенно о беременности Собчак

Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности бывшей коллеги по "Дому-2" Ксении Собчак. Телеведущая отметила, что публичным людям сложно сказать всем о чем-то личном.

Во время одного из прямых эфиров в социальной сети Instagram многочисленные поклонники поинтересовались у Ксении Бородиной, действительно ли Ксения Собчак ждет второго ребенка. Бывшая сослуживица решила не уходить от ответа. Однако она высказалась максимально корректно относительно интересного положения блондинки.

"Мы не то чтобы прямо тесно общаемся с Ксенией сейчас, но недавно виделись. Беременна ли она? На самом деле, когда ты публичный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном, о той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому, если Ксюша захочет, она сама расскажет. Во время моей второй беременности случилась очень неприятная вещь. Одна моя подруга, бывшая участница реалити-шоу, "слила" информацию об этом в одно издание. Это, конечно, стало для меня шоком. Сама бы я никогда так не поступила", – заявила Бородина.

Отметим, что Ксения Собчак искусно пользуется шумихой вокруг предполагаемой беременности. К примеру, на днях гламурная блондинка опубликовала снимок, на котором она в купальнике и с огромным животом. В подписи к фото Ксения дала понять, что на кадре – ее прошлая беременность сыном Платоном: "Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Мар 2018 в 10:08 PDT

Более того, Собчак умудрилась уйти от прямого вопроса о своем интересном положении в прямом эфире. "Многие обратили внимание, что в конце кампании Вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что Вы беременны. Это правда?" – спросила у нее Марина Ким во время передачи "Ночь выборов". "У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику", – отреагировала Ксения.

И даже напор второго ведущего Дмитрия Борисова, давшего понять, что все хотят знать правду, не смутил ее. "Еще раз говорю: я надеюсь, у нас сегодня все-таки политическая программа. Спасибо!" – категорично оборвала разговор Собчак, после чего покинула ведущих.