Преобразившаяся Максакова: А вот и не задушили!
В Харьковском театре оперы и балета имени Лысенко состоялась премьера оперы "Отелло" Верди. В роли Дездемоны выступила Мария Максакова. Специально для роли оперная дива преобразилась: надела парик, облачилась в соответствующие времени костюмы, нарядилась в роскошные драгоценности.
После премьеры на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Максакова опубликовала фотографии со сцены. На снимках артистка запечатлена с коллегами и обилием цветов, преподнесенных многочисленными поклонниками. "А вот и не задушили!!!" – задорно подписала фотографии Максакова.
Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке. "Маша! Поздравляю! Ура! Молодец", "С премьерой, Маша!!!", "Спасибо Вам большое за потрясающий спектакль!!! Были сегодня на премьере!!! Вся наша семья в восторге!", "Хорошо, когда отличный конец..." – высказались подписчики.
Между тем дела Марии Максаковой не так радужны. Артистке не удалось оспорить продажу своего нежилого помещения в центре столицы стоимостью два миллиона долларов. Пресненский суд Москвы не поддержал исковые требования певицы к падчерице Екатерине Вороненковой и бывшему сотруднику СКР Денису Панаитову.
Отметим, что заседания проходили в закрытом режиме. Представители Екатерины, проходившей по делу в качестве соответчика, представили суду справки, согласно которым она не состоит на учете в наркодиспансере и никакой зависимостью не страдает. В итоге суд отклонил иск Марии Максаковой, приводит слова пресс-секретаря суда Алексея Черникова "Московский комсомолец".
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