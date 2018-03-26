Взбешенный Плющенко набросился на Тулеева после чудовищной трагедии

Прославленный фигурист Евгений Плющенко прокомментировал беду, случившуюся в Кемерово. Спортсмен призвал к ответу местных чиновников, не сумев сдержать нахлынувших эмоций.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Евгений Плющенко признался, что в шоке от произошедшего в Кузбассе. "Эту трагедию в Кемерово уже называют самой страшной за последние 100 лет, в пожаре, который вспыхнул в торговом центре, задохнулось 65 человек, среди которых – огромное количество детей, число жертв растет с каждым часом!" – написал встревоженный Плющенко.

Далее фигурист уже не сдерживал эмоций. Он потребовал призвать к ответу чиновников Кемерово. "Как доверенное лицо президента Российской Федерации, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России, а также прошу призвать к ответственности всех чиновников Кемеровской области, включая губернатора Кемеровской области, который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре!" – возмущенно заявил спортсмен.

Плющенко поделился своими чувствами с многочисленными подписчиками. "Сердце разрывается в осознании случившегося, как отец двух сыновей, я, как никто другой, осознаю, какое горе сейчас испытывают семьи пострадавших, и приношу свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших... Держитесь, Кемерово, мы с Вами!" – завершил свой пост фигурист.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 20 Мар 2018 в 1:00 PDT

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.