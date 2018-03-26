Пресняковы сдали единственного сына в интернат

Певец рассказал, что вынудило семью на этот шаг. Для творческой среды это нормальное явление.

Владимир Пресняков – младший рос в артистической среде. Но родителей видел редко, ибо они постоянно колесили со своим ВИА "Самоцветы" по городам и весям. Поэтому Елена и Владимир Пресняковы сдали ребенка в специальное учреждение. "Когда я был маленьким, родители много гастролировали, я сильно скучал, – рассказал Пресняков-младший. – Какое-то время даже жил в интернате в Екатеринбурге, каждый день ждал, когда приедут навестить. С тех пор любая встреча с родителями – праздник".

Когда в 1987 году Владимир начал сольную карьеру, Пресняков-старший ушел из "Самоцветов" и стал работать у сына саксофонистом. Причем в этой концертной программе у Владимира Петровича есть свой номер, где он исполняет джазовые композиции на саксофоне.

"Мнение папы очень важно: непременно советуюсь с ним перед принятием значимых решений. Ну а для мамы я всегда маленький. Стоит ей увидеть, как вышел из машины на мороз нараспашку, тут же ворчит: "Володь, простынешь!" – цитирует Преснякова StarHit.

Напомним, несколько дней назад Пресняков рассказал, как воспитывает сына: "Сегодня утром я вышел в ванную в трусах, как обычно. Сын – за мной. Он любит смотреть, как я бреюсь, просит кремом и его помазать. А сын ростом мне по пояс. И вдруг он говорит, глядя мне на трусы: "Большой..." Я ему в ответ: "Темочка, и у тебя тоже". Сын: "А покажи!" Я ему: "Не буду, что там показывать! У тебя такой же, но только маленький". Сын не унимается: "Но почему у тебя прямо такой большой?" "Потому что когда ты вырастешь, у тебя тоже будет большой", – объяснил я ему".