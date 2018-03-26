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Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе

Валдис Пельш. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В эфире одного их федеральных каналов шоумен Валдис Пельш поведал о страшном заболевании. Недуг очень отразился на качестве жизни звезды, теперь он вынужден во многом себя ограничивать.
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Пельш появился в утренней программе Елены Малышевой "Жить здорово", он откровенно рассказал о своих страданиях от приступов панкреатита. Недуг мучил звезду десять лет назад, но ощущения от адских приступов Валдис не может забыть до сих пор.

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"Надо сказать, что боль настолько сильная, что она запоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать: "Зато вы не рожаете", потому что я рожал аж два раза", – пытался отшутиться шоумен. Также мужчина добавил, что медики практически вытащили его с того света, ситуация была весьма и весьма сложная – его диагноз панкреонекроз .

В то время Елена Малышева была рядом с Пельшем, как могла старалась поддержать коллегу по цеху. Она рассказала, как Валдис переносил невзгоды: "Могу сказать, каким я тебя помню. Я помню, как ты лежишь в реанимации весь в поту. И ты со мной еще и разговариваешь. Следующей день: ты весь сухой, и я не могу даже понять – в сознании ты или нет.  И каждый раз я вспоминаю твою жену Свету, которую искренне считаю твоим ангелом-хранителем".

Теперь шоумен вынужден постоянно соблюдать диету, он исключил из своего рациона алкоголь, жирное, острое и газированные напитки. Звезда уверяет, что соблюдать диету не сложно, так как воспоминания о перенесенной муке очень мотивируют на ведение здорового образа жизни. Звезда посоветовал поклонникам заботится о своем здоровье, обращаться за медицинской помощью и не пренебрегать профилактической диагностикой.

Автор: Руслана Алексеева26 марта 2018, 15:41
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Жена Пельша невероятно помолодела

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