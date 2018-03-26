Большие перемены в личной жизни Димы Билана
Личная жизнь Димы не дает покоя поклонникам. Ему очень часто приписывают различные романы: пророчат в невесты певиц и супермоделей или распускают слухи о возможных нетрадиционных взглядах певца. Но, не смотря на шумиху вокруг звездной персоны, подробности существования артиста вне сцены остаются тайной за семью печатями. Поэтому фотографии с прекрасной девушкой сразу взбудоражили фанатов певца.
Поклонники сразу узнали в молодой прелестнице участницу проекта "Голос. 1 сезон" Юлию Терещенко. Любые сомнения по поводу личности барышни развеял и сам Дмитрий. "Юль! Ну рад был тебя повидать!!!", – подписал фото Билан.
Подписчики, увидев совместные фото парочки, сразу заподозрили интрижку. От своих же догадок фанаты очень обрадовались, а кто-то даже позавидовал певцам. "Так же хочется прижаться"; "Какая пара!"; "Я тоже хочу выглядеть такой счастливой", – восхищались пользователи соцсети.
Добавим, что некоторые посчитали, что певец выглядит несчастным рядом с Юлией. "Глаза зеркало души– а в глазах печаль. все можно исправить не горюйте Дима мы ваши поклонники. Красноярск"; "Дмитрий, у Вас такая печаль в глазах... Вас что-то тревожит?"; "Глаза у вас уставшие", – нкомментировали фанаты.
Артисты знакомы с 2012
года. Юлия стала участницей "Голоса", во время слепых прослушиваний она
исполнила выбрала песню "Мир без любимого". Тогда к участнице шоу повернулись
сразу два члена жюри – сначала Дима Билан, а потом Леонид Агутин. Девушка сказала
Агутину, что восхищена его творчеством и хотела бы у него многому научиться,
однако выбрала Дмитрия Билана, объяснив этот тем, что он все-таки повернулся
первым. С тех пор звезд связывает нежная дружба, которая, возможно, уже
переросла во нечто большее.
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