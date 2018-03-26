Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях

Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную публикацию в Instagram. Балерина выложила в соцсеть несколько фотографий и видео, где весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры осудили Анастасию, которая позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить записи с бурной вечеринки.

На опубликованных кадрах звезда вместе со своим спутником отдыхает в питейном заведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене и выглядит весьма счастливой. Об этом свидетельствуют и посты к публикациям, в которых балерина рассказывает о своем настроении и призывает поклонников порадоваться за нее.

Фанаты возмутились поведением танцовщицы. Подписчики отметили, что после сообщения о соболезнованиях не стоило в течение суток выкладывать подобное, иначе такое поведение расценивается как лицемерие.

"Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остается в стороне – публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова все по расписанию – танцы, гулянки, веселье! Естественно, никто не заставляет ее сидеть и безудержно лить слезы, но можно ведь хотя бы в этой день не выкладывать такие фото– и видеоматериалы, не писать о том, насколько она счастлива, весела и любима (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассердилась одна из подписчиц. С разгневанной фанаткой согласились и другие поклонники балерины.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 25 Мар 2018 в 1:58 PDT

Напомним, Dni.Ru сообщали, что Волочкова высказалась о жутком пожаре в торговом центре. "Ужасная трагедия в Кемерово. Возгорание кинотеатра и детского центра в ТЦ... Много погибших детей и взрослых..." – подписала снимок она. Звезда буквально потеряла дар речи. Она отметила, что самое главное – дорожить жизнью и друг другом. Примечательно, что многие пользователи Сети тогда положительно отреагировали на публикацию Волочковой.