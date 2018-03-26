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Уменьшение носа Плющенко возмутило поклонников

Евгений Плющенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram обложку журнала L'Officiel Russia. На ней звезда и ее муж Евгений Плющенко выглядят мягко говоря неестественно.
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 На фотографии ее знаменитый супруг будто бы сосредоточенно набивает на плече и груди Яны татуировку. Девушка выглядит отстраненной и задумчивой. По словам Рудковской, снимок для обложки был сделан одним из именитых фотографов мира.

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Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

"Спасибо Эллен фон Унверт за потрясающую фотосессию. Сниматься у фотографа, который входит в топ-10 лучших фотографов мира, – большая честь для нас с Женей", – подписала Яна под фото.

Поклонники звездной четы остались недовольны публикацией. Многие отметили, что специалисты, работающие над снимком, слишком сильно отретушировали его. "Зачем фотошопили??? В жизни симпатичнее. Яна намного старше выглядит на обложке"; "Замысел хорош,но с фотошопом перебор"; "Отфотошоплены до маразма", "Я бы этому фотографу руки побила за неудачный фотошоп ее лица", – возмутились подписчики.

 

  

Особенно взбесил фанатов уменьшенный в графическом редакторе нос фигуриста. "Да уж, нос Плющенко уменьшили, да и в целом он здесь выглядит, простите, придурковато"; "А что с носом?", "А где нос?", –  недоумевали фолловеры.

Звездная семья фигуриста Евгения Плющенко недавно вернулась из отпуска, который проходил на Мальдивах. При этом трудоголики Женя и Яна умудрились не только отдохнуть, но и поработать. Прославленный спортсмен Евгений Плющенко открыл на курорте первый ледовый каток. По словам Яны Рудковской, это был "экзотический опыт".

Автор: Руслана Алексеева26 марта 2018, 20:34
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