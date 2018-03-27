Сати Казанова показала большой живот
В рамках шоу "Партийная зона" телеканала МУЗ ТВ выступила популярная исполнительница Сати Казанова. Артистка появилась на сцене в длинном белом платье из струящейся ткани. Наряд был прост, лаконичен и не сковывал движений. Завершали образ распущенные длинные волосы и яркий макияж.
Певица исполнила несколько своих хитов, запись находится в свободном доступе в интернете. Особо внимательные поклонники приметили выступающий живот Казановой. Поводом фанатам подумать о беременности артистки послужил обдув на сцене, который придавал образу Сати дополнительную воздушность.
Ветер прижимал платье певицы к ее ногам, отчего живот выделялся. "ой Сатишка беременна! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а животик округлился))", "ну точно беременная", "ух ты! да она в положении!", "Ну видно уже животик) Чего скрывать то?" – высказались многочисленные поклонники в социальных сетях.
Слухи об интересном положении Сати Казановой появились недавно. Артистка вместе с супругом вышла в свете в наряде, который прикрывал ее округлившийся живот. И в последнее время на своей страничке в Instagram артистка публикует фото, на которых позирует по грудь или в полный рост, но в свободной одежде.
Напомним, Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в столичном ЗАГСе №4 в начале октября 2017 года. На регистрацию певица пришла в легком кружевном платье и кедах. После этого они сыграли свадьбу в кавказских традициях, а также по итальянским канонам.
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