Известная певица об огромной опухоли в голове

Эксклюзив Интервью Звезду "Дома-2" упекли в клинику для алкашей Подлый Малахов мстит Борисову из зависти Дом-2

Выбор читателей

Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Борис Корчевников ужаснул болезненным видом
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
партнеры
Вторник 27 марта
Лента новостей
13:14
Тутберидзе назвала причину провала Загитовой на ЧМ
13:05
Госдума подготовит изменения в законодательство после пожара в Кемерово
13:00
Безумные регионы: в Ижевске пьяная пенсионерка избила уборщицу кафе
12:51
Семьи жертв заявили о 85 пропавших без вести после пожара
12:40
Путин остудил пыл требовавшего отставки Тулеева мужчины
12:16
"А как же народ?" – Тулеев соизволил извиниться перед Путиным за гибель детей
12:02
Под Москвой провалившуюся под лед девочку спас прохожий
12:01
Госдума почтила память жертв трагедии в Кемерово
11:55
Проверка моргов активистами подтвердила данные о жертвах пожара
11:18
На улице в Москве обстреляли мужчину
11:15
Названо число погибших при пожаре в ТЦ детей
11:05
Россия утонула в слезах из-за сгоревших заживо детей
10:50
Неминуемая отставка: Тулеев стал первой жертвой пожара в Кемерово
10:31
Чудом спасшаяся пятиклассница рассказала о погибших при пожаре друзьях
10:28
Россиянин обиделся на полицейских и выдумал избиение
10:06
"Реветь хочется": Путин поделился переживаниями о трагедии
09:53
Россия обвинила США в атаке на ООН
09:43
Врачи отключают от аппарата ИВЛ тяжело пострадавшего в Кемерово ребенка
09:33
Во время пожара в "Зимней вишне" находились 1,5 тысячи человек
09:21
Сотрудник скорой в Кемерово объявил о сотнях погибших в ТЦ
09:17
Москва подготовила нестандартный ответ на высылку дипломатов
09:12
Тулеев зашевелился после нагоняя от Путина
08:37
Путин срочно прилетел в Кемерово и назвал причину трагедии
08:25
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
22:00
Ты можешь быть следующим: российские ТЦ признали смертельно опасными
21:52
В сгоревшем ТЦ в Кемерово не нашли ни одного огнетушителя
21:37
Кадыров рассказал о пожаре в Грозном
21:33
Ким Чен Ын уехал в Китай
21:18
Чемпионка Медведева мечтает стать копией Джоли
21:06
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
20:56
Россиянам рассказали о сотнях жертв в Кемерово: СК сделал заявление о трагедии
20:38
Пошли за своей смертью: как в огне погибли красавицы из Кемерово
20:34
Уменьшение носа Плющенко взбесило поклонников
20:20
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
20:10
В торговом центре в Белгороде произошло задымление
19:54
Умершему Мавроди могут простить долги
19:48
От бессильной злобы запад вылил ушат помоев на дипломатов из России
19:35
Умер известный русский рэпер
19:21
17-летний герой вытащил из огня троих парализованных детей
19:06
В Грозном горит жилой дом
18:48
Болтливым родителям запретили приближаться к телам детей
18:40
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
18:27
17 стран плюнули в оболганную британцами Россию
18:09
Большие перемены в личной жизни Димы Билана
18:07
Перед пожаром в Кемерово прогремел мощный взрыв
17:43
Собянин открыл общежития для сотрудников Росгвардии
17:40
Народ охватил ужас после смертоносного пожара в Кемерово
17:31
Трамп переплюнул Мэй в ненависти к России
17:01
Пройдена половина участка Кожуховской линии под фиолетовой веткой
16:58
Племянника Тулеева выбросили из окна ТЦ в Кемерово
16:47
Все по инструкции: начальник охраны вытаскивал из огня бумажки вместо детей
16:42
У Брежневой появилась молодая соперница
16:29
При пожаре под Вологдой погибли люди
16:07
Героически погибшая учительница спасала школьников из огня
16:04
Атаковавшего Россию украинского хакера схватили в Испании
15:58
К окровавленному после падения Збруеву вызвали неотложку
15:41
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
15:35
В Алтайском крае перевернулся автобус с пассажирами
15:32
В какие районы придет салатовая ветка Московского метро
15:24
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
15:18
Володин: Нельзя допустить повторения кемеровской трагедии
15:13
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
15:11
Опознаны 17 жертв пожара в Кемерово
15:06
"За что меня Бог наказал?" – Старушка взвыла после гибели внуков в Кемерово
15:06
Бывший муж о раке Веры Глаголевой: Ей было очень больно
14:46
Лолита раскрыла тайну исчезновения Ирины Понаровской
14:43
Охранник отключил сигнализацию после начала пожара в Кемерово
14:39
Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово
14:32
Люди бежали в ужасе: появилось видео первых секунд пожара в ТЦ
14:31
"Мои девочки остались гореть": спасавший свою семью отец потерял сознание в дыму
14:27
"Леня Голубков" назвал Мавроди лучом света для России
14:23
Пресняковы сдали единственного сына в интернат
13:58
Сказочная халатность: в "Зимней вишне" главным по безопасности назначили повара
13:51
Порошенко спасет только смерть от диабета
13:43
Посетители "Зимней вишни" незадолго до пожара жаловались на пьяных охранников
13:42
Взбешенный Плющенко набросился на Тулеева после чудовищной трагедии
13:39
Задыхавшиеся люди тащили из горящего ТЦ в Кемерово телевизоры и шубы
13:35
В Польше сообщили о задержании российского шпиона
13:11
Каналы спешно снимают развлекательные шоу из-за трагедии в Кемерово
13:10
Преобразившаяся Максакова: А вот и не задушили!
13:05
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
12:57
Российский миллиардер оценил жизни кемеровских детей в 3 миллиона
12:51
Сын Скрипаля умер по пути в больницу
12:45
Появилось описание спаливших ТЦ "Зимняя вишня" подростков
12:38
Умер Сергей Мавроди
12:12
Жена умоляет больного Леонтьева плюнуть на сцену
12:12
Бородина откровенно о беременности Собчак
12:03
Китайская космическая станция рухнет на Европу
11:52
Перед смертью с детей в Кемерово содрали большие деньги
11:50
"На животе надо было приползти": Тулеева распекли за безразличие к трагедии в Кемерово
11:47
В кемеровском ТЦ вспыхнул новый пожар (видео)
11:42
Число погибших в "Зимней вишне" перевалило за 60
11:36
Бестолковые охранники ТЦ в Кемерово не выпускали школьников из огня
11:26
Роскошная жизнь семьи возможного хозяина ТЦ "Зимняя вишня"
11:14
Колдун предрек страшную трагедию в Кемерово
11:11
В кемеровском ТЦ нашли новые тела
11:06
Назван смартфон с самой надежной батареей
10:53
Богатая пенсионерка – невеста Солнцева оказалась актрисой
10:48
Названа вероятная причина пожара в "Зимней вишне"
10:41
Мама и сестра не спаслись: отец пожертвовал собой и выкинул ребенка в окно
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
"Боритесь за жизнь людей!": у грязно выругавшегося Галкина сдали нервы
"Мам, нам нечем дышать": школьники звонили родителям из горящего ТЦ
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Адвокат Фриске объявил о похищении Шепелева
Взбешенный Плющенко набросился на Тулеева после чудовищной трагедии
Шоу-бизнес

Известная певица об огромной опухоли в голове

Милена Дейнега. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица и телеведущая Милена Дейнега дала откровенное интервью. Гламурная брюнетка сообщила о том, что у ее супруга на нервной почве развилась опухоль в голове.
прочитано 7120 раз

Не так давно певица и ведущая Милена Дейнега вернулась к мужу – коллекционеру антиквариата Евгению Самусенко. Артистка рассказала о том, что дела у благоверного идут не лучшим образом. "Год назад он затеял судебную тяжбу с родственниками нашего бывшего соседа по дому – сбежавшего в Киев и там якобы убитого депутата Дениса Вороненкова, который незаконно присоединил к своей квартире находившийся в собственности всех жильцов технический этаж", – сообщила Дейнега.

ПО ТЕМЕ

Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене

Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

По ее словам, в ходе расследования дело всерьез усложнилось. "Вороненков был не единственным, кто увеличил свою жилплощадь за счет технического этажа. То же сделали и некоторые другие влиятельные жильцы нашего дома, в частности родственник Никиты Михалкова, режиссер Кончаловский. Правда, как только начался суд, он резко переписал свою квартиру на какую-то даму. Однако по документам на момент присоединения дополнительной площади она принадлежала Кончаловскому", – отметила Милена.

Певица заявила, что ее супруг столкнулся с "бригадой мошенников", специализирующихся на незаконной приватизации. Переживания негативно отразились на здоровье Самусенко. "Он стал засыпать на ходу и все забывать. Я заставила его пройти медицинское обследование – и у него нашли в голове огромную кисту. Поставили диагноз "дисциркуляторная энцефалопатия на фоне атеросклероза сосудов головного мозга". Естественно, бросить его в такой ситуации я не могу", – цитирует певицу Eg.Ru.

Однако в последнее время Милену Дейнегу стали замечать в обществе владельца нескольких строительных компаний Игоря Халецкого. Артистка рассказала о бизнесмене: "Я познакомилась с ним после того, как меня пригласили выступить в его ресторане на Арбате. Игорь Борисович оказался моим давним поклонником и начал мне всячески помогать – то с концертами, то со съемками клипа. Недавно поделилась с ним, что хотела бы сделать себе новую силиконовую грудь, и он сразу вызвался оплатить операцию. Не вижу в этом ничего предосудительного. Если человек от души предлагает помощь, почему я не имею права ее принять?"

Автор: Наталья Аряева27 марта 2018, 10:58

комментарии

Политика

Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
От бессильной злобы запад вылил ушат помоев на дипломатов из России
17 стран плюнули в оболганную британцами Россию
Трамп переплюнул Мэй в ненависти к России

Шоу-бизнес

Витаса арестовали из-за пьяной стрельбы
Барановская рассказала о детях со сломанной жизнью
"Свинья, другим словом не могу ее назвать": Бородина высказалась о подруге-предательнице
Известная певица об огромной опухоли в голове

Проишествия

"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами
"Хромая лошадь – 2": почему уик-энд в торговом центре закончился трагедией
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
Смертельный пожар в Кемерово ударил по Волочковой

Lifestyle

Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
Умершему Табакову быстро нашли замену
Шоу-бизнес

Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово

Знаменитость не к месту стала считать доходы чиновников
Регионы

Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду

Жители города утверждали, что жертвами стали несколько сотен человек
Шоу-бизнес

"Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает": звезду "Дома-2" затравили в Сети

Модель пришла в ужас от комментариев
Регионы

Сотрудник скорой в Кемерово объявил о сотнях погибших в ТЦ

Разгневанные местные жители собрались на митинг

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями

Фоторепортажи

Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово
Роскошная жизнь семьи возможного хозяина ТЦ "Зимняя вишня"
Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово
Жуткие фото красотки из "Секса в большом городе"

Спорт

Чемпионка Медведева мечтает стать копией Джоли
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Сгоревший ТЦ в Кемерово стоял на проклятом месте
"А как же народ?" – Тулеев соизволил извиниться перед Путиным за гибель детей
Чиновник обвинил в пиаре потерявшего в пожаре жену и троих детей Игоря Вострикова
Охранник объяснил роковое отключение сирены перед трагедией
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru