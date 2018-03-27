Барановская рассказала о детях со сломанной жизнью
Юлия Барановская регулярно выходит в свет, причем нередко компанию ей составляют дети. Однако недавно телеведущая посетила вечеринку в гордом одиночестве. Она пояснила: "Сегодня все закончится совсем поздно, а надо не забывать, что завтра школьный день. Я родитель очень строгий, и даже если мы поздно возвращаемся домой, не позволяю детям не пойти в школу. Я считаю, что это ответственность, прежде всего – их и моя. Когда есть время, сама их отвожу. Сейчас они находятся под присмотром моей сестры, а также помощницы, которая со мной уже 13 лет. Она очень близкий человек для нашей семьи, мы с ней не расстаемся".
Помимо работы и светских выходов, Юлия находит время и для занятий с детьми. Ведущая водит младшего сына на футбол. Однако серьезно к увлечению наследника не относится и не заставляет его заниматься. По ее мнению, следует прислушиваться к желаниям детей, а не слепо следовать своим прихотям.
"Родители часто заставляют ребенка делать что-то, а я хочу, чтобы мой ребенок был здоров и счастлив. Искренне это говорю. Есть огромное количество людей, которым родители сломали жизнь, заставляя делать то, к чему не лежит душа. Это ужасно. Как бывает – в семье врачей дети должны быть врачами. А ребенок, может, на гитаре прекрасно играет", – отметила телеведущая в беседе с журналистом Woman Hit.
Барановская сделала заключение о своем сыне: "Если он даже станет бродячим музыкантом, но счастливым, я буду за него радоваться". Напомним, что Юлия воспитывает 12-летнего Артема, девятилетнюю Яну и пятилетнего Арсения. Отцом детей является известный футболист Андрей Аршавин.
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