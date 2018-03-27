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Британскую миллионершу Водянову распяли за пиар на костях детей из Кемерово

Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Артисты "ловят хайп" на трагедии. И считают, что ничего циничного в этом нет.

Продолжение: "Это поджог": гендир ТЦ в Кемерово свалила вину за трагедию на цыган
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Стоит случиться беде, как звезды и политики всех мастей активизируются в ловле хайпа. Они сразу начинают собирать какие-то подписи, организовывать митинги, заполнять свои страницы в социальных сетях фотографиями горящих свечей, менять фото на аватаре на черный фон.

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Наталья Михайловна Водянова

Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

Вспоминается в этой связи реакция литераторов на смерть Берлиоза, описанная в романе Булгакова "Мастер и Маргарита": "Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф".

Вообще, массовый траур – это феномен, который сегодня активно изучают психологи. Они считают, что, выставляя свою скорбь напоказ, человек демонстрирует подписчикам и друзьям свою социальную активность и умение сострадать. Мол, я высокоморальный, готовый пускать слезу, всячески показывать свою причастность. И пусть в мире ежедневно умирают около 20 тысяч людей, идут затяжные войны, случаются аварии, происходит куча убийств, но в социальных сетях мы скорбим не по всем, а лишь по тем, кого нам интересно (важно, нужно) пожалеть. 

Масса звезд на своих страницах в социальных сетях высказались о трагедии в Кемерово. "Я требую и хочу, чтобы каждый из вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить Национальный траур!" – пишет живущая в Лондоне богатейшая модель Наталья Водянова. 

"Я требую объявить национальный траур. Не может в стране, где тысячи людей сопереживают Кемеровскому горю, вестись холодный математический подсчет: официально меньше 100 погибших – значит недостаточно ужасно для траура? Как вообще можно ТАК измерять человеческую беду? Я требую от власти объявить общенациональный траур! А пока лично каждый из нас и так может решить как провести этот день. Указы для этого не нужны", – вторит Водяновой теледива Ксения Собчак.

Сергей Лазарев, Равшана Куркова и многие другие знаменитости тоже требуют и скорбят. А многие ли из них взяли и просто помогли тем, кто оказался в беде? Да, была Анита Цой, которая перевела в бюджет Кемерово миллион рублей для помощи пострадавшим, и тут же через свою пресс-службу уведомила об этом широком жесте прессу. Но разве благие дела нуждаются в рекламе и освещении? Да и, как писал богослов Аврелий Августин: "Не тот дает милостыню, кто дает от своих избытков, но тот, кто лишает себя необходимого в пользу нуждающихся".

Фото: пресс-служба Аниты Цой.

Журналистка Лена Миро на своей странице назвала российских знаменитостей "спекулянтами на чужом горе", которые стали пиарить свою личность на костях детей из Кемерово. По словам Миро, у них нет ничего святого, раз решили "рекламировать" себя в трудное для страны время. Она уверена, что требовать траура из Англии, как это сделала Водянова, очень неуместно. Российские власти и так это сделали без требований Водяновой, Рудковской или Казановой. "Всему свое время, но ловить хайп на трауре – это подлость, цинизм и отсутствие такта", – справедливо пишет Миро.

Автор: Феликс Грозданов27 марта 2018, 17:27
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