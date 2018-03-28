Самбурская материлась на панихиде по жертвам пожара в Кемерово
Во время прямого эфира в социальной сети Instagram, который Настасья Самбурская вела с места событий, она без конца сквернословила. Поводом для возмущения стала политическая провокация. "Это *** какой-то. Договорились собраться и почтить *** молчанием погибших, а вместо этого *** устроили митинг. Орут: "Россия без Путина!" *** Навальный-***, идите на ***!" – разгневалась актриса.
Как писали Dni.ru, пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.
Эта жуткая история собрала не только сопереживающих чужому горю людей. Она показала, что есть и настоящие подлецы, которым слезы кемеровчан, потерявших в огне близких, как бальзам на душу. Какие только версии не вбрасывались в эти дни в Сеть: сотни погибших, теракт, власти скрывают масштабы пожара и прочий бред.
Вместо слов сочувствия пострадавшим и семьям жертв Ксения Собчак решила похвастаться гражданской позицией. Телеведущая написала гневный пост на своей странице в Instagram о трагедии в Кемерово. После гибели десятков людей она первым делом заговорила о разнице в доходах чиновников и народа.
"Просто деталь прекрасная: у начальника МЧС по Кемеровской области в декларации Land Cruiser ценой в два миллиона рублей минимум при годовой зарплате 1,6 миллиона рублей. И это все, что вы должны знать о нем и его "эффективной" работе", – написала Собчак.
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