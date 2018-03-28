"Как мальчик": 60-летний Сюткин раскрыл секрет потрясающей внешности
Валерий Сюткин отметил круглую дату 22 марта. Популярному певцу, лицу группы "Браво", исполнилось 60 лет. Юбилей артист отпраздновал на сцене в кругу друзей и коллег. Впрочем, не все присутствовали на концерте. Соратник Валерия Сюткина по "Браво" Евгений Хавтан не появился.
"Я пригласил его за восемь с лишним месяцев. Но, как потом оказалось, он не может выделить для меня в своем расписании 24 марта, в этот день у него неотложные дела – так он сказал. Я хотел его видеть не потому, что невозможно будет что-то сыграть без него. Это дань уважения. Это логично. И в этом никакого подвига нет. Он сыграл бы на гитаре, я бы спел те песни, которые мы сочинили в свое время в пятилетку "Браво". Но поскольку его не было – справились сами", – сообщил Сюткин.
Не только поклонники, но и простые обыватели с трудом могут поверить, что артисту стукнуло 60. Он выглядит лет на десять моложе. Артист раскрыл свой секрет "вечной молодости". "Поскольку с возрастом характер выходит на лицо у всех у нас, то, чтобы выглядеть хорошо, нужно меньше заниматься самокопанием, никому не завидовать, относиться с самоиронией к самому себе, испытывать радость от простых вещей. К тому же я живу с очаровательной молодой женщиной, поэтому она влияет на меня своей молодостью. Мне надо быстро передвигаться, соответствовать ей. В этом тоже один из главных секретов. Что такое мудрость? Это когда знаешь, на что не нужно обращать внимания. Расстраиваться нужно лишь в исключительных случаях: когда болеют близкие, что-то угрожает жизни и уходят родные. Остальное – ерунда", – цитирует певца Woman Hit.
Фанаты в восторге от внешности Валерия Сюткина. "Валерий, спасибо Вам огромное за концерт! Не верю, что это был 60 летний юбилей!! Отлично выглядите, прекрасно поете и зажигательно танцуете! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как мальчик!", "Сюткину 60??? Не верю!", "А я думал ему 50 исполнилось.. А ему 60 оказывается", "Валерий, вы всегда прекрасно выглядите!🕴️Вы один из немногих артистов заслуживающий уважения. С днем рождения!", "Валерий, вы замечательно выглядите!!! просто потрясающе!!!я думала у вас юбилей 50! а увидев цифру 60, не поверила глазам и проверила в википедии!!!!", "60 лет??? Я бы больше 40 вам не дала 😂здоровья вам!!!" – высказались в Instagram Валерия Сюткина фанаты.
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