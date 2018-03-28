После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
На своей официальной странице в соцсети Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала несколько снимков и роликов, посвященных Алике Смеховой. "Счастлива, что могу лично поздравить уникальную актрису, потрясающего человека и нереальную женщину Алика Смехова с Днем Рождения!!! Вечной молодости, Счастья и Вдохновения ❤️ Ты – Лучшая!!!👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала она.
Пианистка выложила фото с дня рождения приятельницы и короткое видео, в котором та задувает свечи на торте. Подписчики присоединились к поздравлениям: "Ооо . Виталина , Алика великолепная", "Алика большая умница, прекрасная актриса, великолепная певица и просто красавица!", "Алика – очень достойная женщина, многогранная личность с твердыми убеждениями и принципами, а главное, Вас понимает и ценит! Такая дружба многого стоит!", "Алика невозможно женственная и красивая женщина!!!!! Невероятно талантливая и при этом очень скромная!!!!"
Интересно, что Смехова не стала публиковать фотографии с увеселительного мероприятия. Зато разместила картинки, связанные с кемеровским ЧП, в отличие от своей подруги Цымбалюк-Романовской, проигнорировавшей трагедию.
Напомним, что торговый центр "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов оказались запертыми. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам пожара.
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