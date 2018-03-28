В Екатеринбурге грабитель устроил взрыв в Сбербанке

В ночь на 28 марта грабитель через окно залез в отделение Сбербанка на улице Титова в Екатеринбурге, после чего там прогремел взрыв, передает Tagilcity.ru. Сразу после этого на место выехала группа быстрого реагирования. Злоумышленника задержали на выходе. Однако очевидцы рассказывают, что преступников могло быть двое.
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