Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел

Александр Балуев стал очередным звездным гостем программы Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале ТВЦ. Артист признался, что был очень стеснительным: однажды опозорившись, он бросил музыкальную школу.

В фильмах и сериалах Александр Балуев зачастую играет сильных и уверенных в себе мужчин. Однако в жизни, по словам актера, он совсем другой. В детстве Александр отличался поразительной стеснительностью.

"Я был очень покладистый, очень застенчивый. Когда к нам в гости приходили папины сослуживцы, мамины подруги, я прятался под стол, либо в темный угол. Мог и в шкаф. Главное, чтобы меня на свет не доставали. Я любил их компании – они много говорили, обсуждали что-то. Но участия во всем этом я не принимал, просто наблюдал со стороны", – рассказал Балуев.

Отец будущего артиста был военным, мать трудилась в так называемом почтовом ящике – закрытом институте. Оба много времени проводили на работе, поэтому за Александром приглядывала старшая сестра. Она отводила его в общеобразовательную и музыкальную школы.

В старших классах Балуев забросил художественное образование и возненавидел фортепьяно. "Не сдал экзамен в музыкалке. Этого позора я не выдержал и ушел оттуда", – признался актер. К счастью, родители не настаивали...

К тому же нашлось новое увлечение. "Лет в 15 очень полюбил хоккей, гонять шайбу. Я обожал спорт, очень хотел быть профессиональным хоккеистом. Как и все спортсмены, читал мало, но зато много был на свежем воздухе. У меня были проблемы со здоровьем, с коленями – пришлось оставить катание. Тогда я начал читать книги, смотреть хорошее советское кино", – вспомнил артист.

Окончив Школу-студию МХАТ, Балуев стал ходить на пробы, но ни одну не прошел. Однажды известный режиссер сказал, что у него большой нос и тонкие губы, поэтому карьера в кино не светит. Александр забросил кастинги и посвятил десять лет театру. Однако актер был обречен на успех: его заметили режиссеры, стали поступать предложения о съемках. К зависти многих коллег, Балуев даже успел поработать в Голливуде.