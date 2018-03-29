Матвеев показал неприличный рисунок пятилетнего сына

Популярный актер Максим Матвеев опубликовал фотографию, на которой запечатлел рисунок пятилетнего сына. Однако не все оценили изображение по достоинству.

На официальной странице Максима Матвеева в социальной сети Instagram появилась новая публикация. Популярный артист выложил фотографию, на которой запечатлен с рисунком пятилетнего сына Андрея.

"Дети – это смысл жизни...Вот так меня представляет сын!!😜💪🏽 И не поспоришь... "Устами младенца..." как говорится... Берегите друг друга и всем хорошего дня!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Матвеев.

Подписчики рассыпались в комплиментах: "Супер папа!!!", "Одно лицо", "Бицуха" бомба", "Он в Вас видит сильного мужчину – защитника для себя и всей семьи...", "Это прекрасно!)", "Берегите эти шедевры, это самые дорогие картины в мире, рисунки вашего малыша!", "Интересный рисунок ) ушки не нарисовал – считает, что Вы его не слышите..."

Некоторые разглядели в рисунке нечто интимное: "Мне одной кажется этот рисунок несколько... эээ... неприличным??", "Очень такой познавательный рисунок... есть что рассмотреть", "Там ниже что? Он вас голым рисует?)", "Ребенок зрит в корень!!!!"

Напомним, Елизавета Боярская родила в апреле 2012 года. Мальчик весом 3,6 килограмма и ростом 55 сантиметров появился на свет в Санкт-Петербурге. Супруг актрисы Максим Матвеев поехал в клинику вместе с ней и не отходил ни на минуту. По словам врачей, новоиспеченный отец вел себя бесстрашно и был счастлив, взяв новорожденного на руки.

