Молодой фаворит Гурченко решился на публикацию тайных снимков
"Когда ты очень близко и часто общаешься с человеком такого необъятного масштаба личности как Людмила Марковна Гурченко, то сначала испытываешь перед ним трепет, просто от степени его величия. Тебе кажется, что ты говоришь с живым памятником. Причем сам он для этого ничего может и не делать – за него уже все сделало его творчество, так сильно на тебя повлиявшее. Однако, через какое-то, очень непродолжительное время, ты начинаешь видеть обычного человека, со всеми особенностями его характера", – рассказал Ахмадов.
"Узнавая Люсю, ее человеческие качества, помимо ее бесспорного выдающегося актерского и музыкального дарования, я увидел неподдельно честного, часто во вред себе, очень ранимого, искреннего и доброго человека. Люся – так называли ее самые близкие люди, умела быть другом. Преданным, настоящим". – продолжает фотохудожник. Несколько лет назад он представлял неизвестные широкой публике снимки актрисы на выставке, теперь же собрал их в книге "Моя Люся", презентация которой состоится в Москве не будущей неделе.
Любопытная деталь: именно Ахмадов делал гримировал мертвую Гурченко. Якобы, такова была ее последняя воля. Писали, что накануне церемонии прощания он приехал в морг, чтобы сделать артистке прическу и голливудский макияж. "У нас есть специальный человек, который гримирует умерших, но родственники Людмилы Марковны сказали, что сделают это сами", – пояснили тогда журналистам сотрудники печального дома.
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