В деле Джигарханяна появился таинственный покровитель
В этом уверен пожелавший остаться неизвестным источник в Общественной палате России. Комментирую нашумевшую историю, он дал понять, что Джигарханян будет защищен от дальнейших перипетий и изнурительных разбирательств.
"Все обидчики народного артиста будут наказаны. Ситуация под контролем, не сомневайтесь", – цитирует собственный источник "Мир новостей". "Просто нужно немного времени", – добавил член Общественной платы.
Ранее стало известно, что артист запретил шоумену Андрею Малахову демонстрировать его изображения (фото и видео) в ток-шоу "Прямой эфир". Эту новость прокомментировали эксперты. "Пока шоу приносит рейтинги, оно будет продолжаться. А данная тема рейтинги дает", – говорит психолог Ольга Маховская. В свою очередь правозащитник и общественный деятель Сергей Алферов заявил, что если телеканал нарушит запрет, то актер вправе обратиться в судебные органы.
К слову, недавно в этом же шоу точно такой же запрет направлял внук Спартака Мишулина Эдуард Сорокин. Но телевизионщики это проигнорировали.
Как писали Dni.Ru, 31 января этого года Армен Джигарханян официально стал холостяком. По словам его адвоката Евгения Парфенова, артист очень обрадовался. А вот Цымбалюк-Романовская была категорически против развода, отметил юрист.
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