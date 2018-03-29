Отец ведущего Куличкова молит о теплом туалете

Ведущий некогда популярной программы на ТНТ Алексей Куличков в эфире федерального канала отказался материально помогать престарелому отцу. По мнению Алексея родственник не достоин поддержки родных. В рамках передачи "На самом деле" отец и сын прошли проверку на детекторе лжи.

В студию пришел отец телезвезды Николай Игнатьевич. Пожилой мужчина рассказал, что не имеет средств к существованию и пригодного жилья, поэтому вынужден скитаться, сообщает Teleprogramma.pro.

Пенсионер открыто заявил о своих желаниях: он требует, чтобы сын решил его квартирный вопрос. "Мне нужно жилье, теплый туалет. Я уже устал ждать. Он обязан", – рассказал Николай Игнатьевич.

По словам Алексея он не может помочь родителю: "Есть финансовые обстоятельства. У меня нет возможности сейчас купить ему квартиру". Также шоумен признался, что не виделся с отцом 17 лет. "Он был никчемным отцом", – утверждает Алексей. Куликов заявил, что до него даже доходили слухи о судимости родственника.

Его догадки подтвердились, Николай действительно сидел в тюрьме. Его осудили по 111 статье УК РФ за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Потерпевший скончался после получения серьезных травм. Куличков-старший не отрицает, что немного солгал во время допроса.

Позже в студию пришла родная сестра телеведущего, она рассказала, что в детстве они с братом натерпелись от отца. Куличков-старший не стеснялся рукоприкладства.

Публикация от Ведущий-Кulichkov Alexey (@kulichkov_alexey) 17 Мар 2018 в 9:52 PDT

Эксперты посоветовали отвезти нерадивого папашу в дом престарелых или на лечение. Так как выяснилось, что пенсионер тяжело болен – отнимается нога из-за гангрены.