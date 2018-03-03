Дело идет к свадьбе: Шепелев привел любовницу к Нетребко
Шепелев встречается с красоткой-блондинкой уже около года. Только недавно Дмитрий решился открыто выйти с Екатериной в свет. Они посетили спектакль в Большом театре.
После же пара пришла на московские посиделки к оперной диве Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову. За ужином Шепелев сидел рядом с девушкой. Как видно на записи, которую выложил в своем Instagram Эйвазов, вдовец тепло общается со своей подругой, с его лица не сходит улыбка.
Общественность предположила, что все идет к свадьбе и сейчас Дмитрий постепенно подготавливает народ к известию о женитьбе. "А что это Шепелев свою блондинку привел? жениться надумал что ли", – написал один из фоловеров (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Сам Дмитрий пока никак не комментирует появившиеся слухи. О девушке известного немного. Она воспитывает дочь, создала женский клуб "Креативные завтраки". Тулупова приехала покорять столицу из Екатеринбурга.
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