Мужчинам "Дома-2" разрешили жестоко избивать женщин

В последнее время на проекте участились драки между участниками. Причем в большинстве случаев красотки "Дома-2" получают от своих возлюбленных.



Насилие на проекте процветает с молчаливого согласия руководства. Любителей распускать руки не выгоняют из "Дома-2" и даже не штрафуют. Продюсеров шоу тоже можно понять – драки, как правило, привлекают зрителей, а значит растет рейтинг.

У фанатов телестройки создалось впечатление, что мужчинам прямым текстом разрешили избивать женщин. Особенно жаркий спор разгорелся между поклонниками "Дома-2" после того, как Артем Сорока дважды ударил по лицу Сашу Шеву.

Больше всего зрителей возмутило, что мужчина избил красавицу за отказ строить с ним отношения. "Вот урод", "Она же девушка, как так можно", "Это уже перебор... волосатое чмо так бьет женщину, совсем сума сошли на острове, какая бы она не была ни кто не дает право этому чмошнику бить так по лицу", – написали возмущенные фанаты телестройки в одном из пабликов о "Доме-2" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред).

В тот же день уже другой участник шоу набросился с кулаками на свою девушку. Саймон Марданшин ударил Лену Хромину. Кадры, как мужчина в гневе со всей силы бьет шапкой по лицу блондинку, даже решили использовать в анонсе очередного выпуска "Дома-2". Видимо, руководство шоу готовится к 8 марта.

Вот только фанты "Дома-2" явно устали от подобных видео. Зрители требуют наказать любителей распускать руки. "Этот Маугли совсем нюх потерял!Урод блин гнать его надо за это,дебил конченый и дикарь!За что его можно любить?" "Выгнать", "За что их держат на проекте", "Уберите этого урода", – возмущаются поклонники шоу.

Отметим, что Саймон Марданшин и раньше бил девушек. От его действий пострадали Марго Овсянникова и Мэри Кулешова. И это лишь по сведениям, которые просочились в эфир. Что творят мужчины "Дома-2" там, где камеры их не видят, нам остается лишь догадываться. Но судя по тому, как один из звезд проекта Валерий Блюменкранц таскал за волосы свою 48-летнюю тещу, уровень агрессии на проекте зашкаливает.