56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану

Новоиспеченная мама Ирина Млодик раскрыта тайну появления своей дочери. Оказывается 56-летняя женщина сама родила малышку.

После слухов о том, что завети своего ребенка чете Виторган помогла суррогатная мать, журналисты "Комсомольской правды" позвонили самой Ирине. Однако ее не оказалось дома, а человек, взявший трубку категорически отверг версию о причастности посторонней женщины к рождению ребенка.

"Нет, она сама родила, извините", – заявили на том конце провода и оборвали разговор.

Репортерам сайта "7Дней" повезло больше. Им удалось узнать подробности о дочери Виторгана из первых уст. "Мы с Эммочкой давно мечтали, думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их", – рассказа жена актера.

Супруги продумали все детали еще до рождения девочки, даже выбрали имя. "Когда я прочитала, что значит Этель – благородная – то поняла, что мы с выбором имени "попали в точку": Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него – такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик. Лобик у нее такой же, как у ее племянника Платона – мы это еще на УЗИ заметили", – поделилась Ирина.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Фев 27, 2018 в 3:04 PST

По ее словам, девочка очень спокойная и воспитанная. "Практически не плачет – поест и спит. Когда везли ее из роддома, она всего один раз всплакнула и быстро успокоилась. Конечно, мы бесконечно счастливы", – заявила женщина.

Напомним, у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик 2 марта родился ребенок. Девочку назвали Этель.