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Бузова ответила на эротические фантазии Нагиева

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба LF City Awards
Дмитрий Нагиев разместил на своей странице в Instagram шуточный пост о весне. Запись тут же прокомментировала Ольга Бузова.
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"Наступила весна. Можно есть вербу, не бояться проктологов и спать без трусов. Но про вербу – это не точно", – пошутил Нагиев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Перед эротическими фантазиями актера не устояла Ольга Бузова. Девушка пожаловалась Нагиеву, что спать без нижнего белья ей сейчас не удается.  "Мне пока так спать нельзя, у меня холодно на ДВ", – посетовала певица.

Комментарий Бузовой не остался незамеченным. Фоловеры высмеяли разоткровенничавшуюся Ольгу. "А господи, почти без трусов плясать не холодно, а как спать так морозком надует?" "Я же говорю, счастье Олюшки ночевать и штудировать Инстаграмм, ну и песенки шептать в микрофон под фанеру... ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ ТО ОКАЗЫВАЕТСЯ", – написали пользователи Сети в одном из пабликов о "Доме-2".

Как сообщали Dni.Ru, Нагиева и Бузову связывают дружеские отношения. Дмитрий оказался тем мужчиной, который ровно год назад поддержал Ольгу Бузову во время ее болезненного разрыва с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Поговаривали, что звезда "Дома-2" вела с шоуменом переписку откровенного характера.

Сам Нагиев отзывается о ней весьма расплывчато. "Я, как мне кажется, в тот период жизни все выдержал с чувством и достоинством", – прокомментировал события того времени Дмитрий.

Автор: Алёна Нестерова3 марта 2018, 18:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

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