Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной

Анастасия Заворотнюк снялась для модного женского журнала. Однако далеко не все поклонники узнали на фото артистку.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Заворотнюк опубликовала обложку нового номера женского журнала. Популярная актриса украсила ее своим лицом. На фотографии Заворотнюк с накинутым на плечи светлым пальто позирует, глядя куда-то вверх. При этом стильно уложенные волосы прикрывают один глаз.

Судя по благодарственной подписи к публикации, Анастасия осталась довольна проделанной работой. А вот ее многочисленные поклонники отнеслись к снимку неоднозначно. Пока одни нахваливали актрису и осыпали комплиментами, другие ее попросту не узнали.

"Вначале подумала что бабкина))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думала, что это Анжелика Варум, пока не прочитала надписи на журнале", "Я Вас тоже не узнала!!! Мне кажется Вы в жизни лучше)", "Анастасия, на себя не похожи, какая-то другая женщина", "Доброго времени суток! Я Вас не узнала на фото!", "Какая красота! Из-за ракурса сначала подумала, что это Надежда Бабкина Она тоже богата привлекательностью) а потом пресмотрелась))))", "Как-то неудачно, один глаз закрыт", "согласна. Испортили человека на фото😐 видимо завистники", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 29 Мар 2018 в 7:21 PDT

Отметим, что сравнение с певицей Надеждой Бабкиной лишь на первый взгляд может показаться комплиментом. В последнее время артистку часто обвиняют в излишних манипуляциях с внешностью. Дескать, популярная исполнительница переборщила с посещениями кабинета пластического хирурга, и ее миловидное лицо стало маской.