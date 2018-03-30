Финансовый кризис подкосил Сергея Дроботенко

Юморист стал одним из гостей юбилейного концерта Владимира Винокура в Кремле. А после выступления он пообщался с корреспондентом Dni.Ru.

Как говорят импресарио, Сергей Дроботенко за сольное выступление получает не меньше десяти тысяч евро. Но артист признается, что в последнее время пришлось сбавить аппетиты.

"Меня очень сильно затронул финансовый кризис, – вздыхает юморист. – Ведь концерты – не первая статья доходов в семье у большинства зрителей. И если приходится экономить, то ограничивают себя в поездках каких-то, в развлечениях. Поэтому, конечно, это сказывается на мне".

Дроботенко в связи с этим научился гибкости. "Если в каком-то городе устроитель концертов говорит мне, что продана только половина зала, я иду навстречу и соглашаюсь снизить цену на билеты. Мы же все люди!" – признается Сергей.

Судя по официальному сайту исполнителя, он достаточно востребованный артист. В марте, например, 18 раз выходил на сцену, на апрель запланировано десять выступлений, включая гастроли в Прибалтике.

Проблема в том, что у артистов нет стабильного дохода – то густо, то пусто. "Есть понятие сезонности, – пояснил юморист. – Февраль-март, октябрь-ноябрь у меня всегда расписаны, а вот на май пока не запланировано ни единого концерта. Раньше у меня было много так называемых корпоративов, сейчас же они у меня практически исчезли. Хотя, может быть, Григорий Лепс или Стас Михайлов не страдают".

"Основная статься мои личных расходов – жратва, – улыбается Дроботенко. – Я же обычный человек. Коммуналка тоже много съедает. Так что ошибочно думать, что артисты – очень богатые люди, которые не знают простой жизни".