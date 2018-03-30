Юморист Александр Морозов выбрал смерть для своего отца

Известный юморист Александр Морозов рассказал в эфире федерального канала о том, что его настигла череда несчастий. Артист потерял отца, ему дважды угрожала смертельная опасность, а все любовные отношения завершились провалом.

Морозов пришел в программу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Юморист поделился своим горем. Ему пришлось отказаться от помощи умирающему родственнику ради спасения двоих незнакомцев.

"Мне пришлось делать выбор между другими людьми и отцом. Папа сильно болел, у него отказывали почки. Врач тогда отвел меня в палату, показал аппараты для гемодиализа и двух пациентов, которые к ним были подключены. Врач так и сказал: выбирай, кого из них мы отключим и подключим твоего отца, кто из них умрет. Я не мог сделать такой выбор даже ради папы. Я забрал его домой умирать. Ему было 63 года", – откровенно признался Александр.

К сожалению, на этом невзгоды в жизни комедианта не закончились. Будучи на гастролях в Самаре, он чуть не утонул. "Это такой страх, я понял, что испытывали люди на "Титанике". Нас чудом спасли, пока наша лодка шла ко дну в холодной воде", – вспоминает артист.





Не успел Александр отойти от случившегося, как судьба подкинула ему новое испытание. Незнакомец пытался его застрелить. "Я собирался давать прощальный концерт, мы были в ресторане. Вдруг вижу, встает мужчина и целится мне в лоб. Я понимаю, что это боевой пистолет. Вся жизнь перед глазами пролетела. Раздается выстрел – я не испугался, а просто оцепенел. Как оказалось, за перегородкой сидел человек, которого я не видел, он выстрелил первым в того, кто в меня целился. Я не знаю, угрожающий мне остался живой или нет, всех вывели на улицу", – с ужасом вспоминает Морозов.

Личная жизнь артиста так же складывается не совсем удачно. Он несколько раз пытался построить долгие отношения, но все они завершались провалом. Первый раз Александр женился довольно рано – он отбил девушку у лучшего друга.

После артист официально не оформлял отношения, жил в гражданском браке – сначала это была девушка из его родного города. Была любовь, но через несколько лет он уехал в Москву и расстался с ней по телефону. Следующая его сожительница была стриптизершей. По признанию самого Морозова, он очень некрасиво с ней расстался.

Артист всегда мечтал стать отцом, но ни одна из его экс-возлюбленных ребенка ему так и не подарила. Морозов компенсировал этот пробел в своей жизни, у него шесть крестных детей – пять дочерей и сын.