Неузнаваемый Евгений Осин теряет память

В СМИ появилась информация о госпитализации Евгения Осина. Журналисты умудрились снять некогда популярного исполнителя прямо в больнице.

Евгений Осин самостоятельно добрался до столичной клиники и пожаловался медикам на плохое самочувствие. Потрясенные врачи не сразу признали в заросшем мужчине некогда популярного певца и музыканта. Тем не менее они его обследовали и выяснили, что у Осина сильнейшее алкогольное отравление. Кроме того, у певца серьезные проблемы с печенью.

Репортеры умудрились снять артиста прямо в палате. Судя по видео, он обустраивает свое местечко. К Евгению пришла медсестра, которая принесла обед. На кадрах записи слышно, как он спрашивает, из чего приготовлено блюдо. А услышав в ответ: "Овощное", восклицает: "Отлично!" Потом интересуется: "А супчик? Ой, спасибо большое. Если солянка останется, я приду за добавкой".

На вопрос поклонника, как он себя чувствует, Осин ответил довольно бодро: "Нормально", однако отметил, что у него нет чашки. Что касается самочувствия, то Евгений высказался так: "Да вот, плохо стало, попал сюда. Пока ничего не говорят. Жду анализов".

При этом РЕН ТВ дает понять, что у артиста серьезные проблемы с памятью. На видео запечатлен момент, когда Осин задает один и тот же вопрос работнице больницы. Артист не помнит, что уже спрашивал про суп.