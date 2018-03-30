Устроивший стрельбу Витас прячется от разъяренных соседей

Певцу подыскивают дом в глухом лесу. Иначе он может натворить дел.

Певец Витас продолжает находиться под домашним арестом. Такую меру административного взыскания он получил за стрельбу в своем загородном доме в элитном дачном поселке "Флоранс" на Рублевке. Там артист сделал 45 выстрелов – именно столько гильз нашли стражи порядка. Также с места ЧП изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет. В итоге Виталия Грачева (так на самом деле зовут звезду) доставили в Одинцовский городской суд в сопровождении полиции, а после заседания – в СИЗО. Да еще и назначили штраф в пять тысяч рублей.

Соседи утверждают, что Витас был пьян в стельку. Он якобы спрятался в своем доме, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось выламывать дверь. Певца увезли в участок. Там ему предложили пройти медицинское освидетельствование: правоохранители заподозрили, что Витас находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но от прохождения теста артист категорически отказался. Скорее всего, он просто был не в себе.



"Он не был пьян, как писали СМИ, – заверил, в свою очередь, корреспондента Dni.Ru продюсер певца Сергей Пудовкин за кулисами юбилейного концерта Владимира Винокура в Кремле. – Но наказание получил вполне заслуженное. Сидит теперь дома, учит песни. Я ему сказал: "Откинешься – будем думать дальше". К счастью, у нас на эти дни не было запланировано никаких концертов, иначе бы Витас попал на большие деньги".

По словам продюсера, певцу очень стыдно. И он умоляет подыскать ему другое жилье – в глухом лесу, чтобы никого не тревожить. Ведь не факт, что он вновь не потянется к оружию. По крайней мере, сам он в этом не уверен.

Напомним, знаменитый певец не первый раз оказывается фигурантом громкого скандала. Например, в 2013 году он сбил велосипедистку на своем автомобиле и был лишен прав за пьяную езду на 23 месяца. Пресса пишет о нем редко – хоть так он попал в новостные хроники.

