Красотка из "Дома-2" полностью разделась для фото

Экс-участница телепроекта "Дом–2" Юлия Ефременкова снялась обнаженной. Откровенная фотосессия негативно отразилась на личной жизни девушки.

Юлия согласилась на откровенную съемку, не посоветовавшись с женихом Сергеем Кучеровым. Красотка поставила молодого человека перед фактом. Звезда телешоу принесла уже готовые снимки Сергею.

Ошарашенный мужчина пришел в ярость – его девушка не должна выставлять напоказ свое тело, пусть и такое шикарное. Влюбленные ругались несколько дней. Немного поистерив, Кучеров смирился с выходкой зазнобы и дал добро на публикацию. Любовь все же победила.

"Сережа очень меня поддерживает и вселяет в меня безумную веру, когда у меня опускаются руки, когда я начинаю переживать, все ли я так сказала. Сережа меня уверяет в том, что я самая лучшая и что это абсолютно точно именно мое место", – рассказала Ефременкова в беседе с Dom2Life.ru.

Публикация от ❤️Юлечка и Сережа❤️ (@efremenkova_kucherini_fan) 30 Мар 2018 в 3:38 PDT

Напомним, несколько месяцев назад Ефременкова променяла участие в телестройке на место ведущей "Дома-2". Этому предшествовал ее долгий и упорный труд в качестве прораба площадки на Сейшелах, а также кропотливая работа над собой. В стремлении развиваться в новом качестве ее поддержал Сергей – он покинул проект вслед за Юлией.

Девушка признается, что порой очень волнуется и страшится той огромной ответственности, которая ляжет на ее плечи. Несмотря на это, барышня уверена, что может привнести в проект что-то новое. "Я уверена в себе на все 100%, как будто я давным-давно на этом месте. Всегда любила задавать вопросы, ставить людей в неловкое положение, чтобы они включали мозги и думали, о чем говорят", — поделилась Юля радостными эмоциями.